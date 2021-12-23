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23.12.2021 15:42
Рубрика: Власть

Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Вопрос о высоких ценах на уголь в Алтайском крае на пресс-конференции Владимира Путина задала корреспондент Александра Черданцева. В начале отопительного сезона в некоторых районах края даже возникли перебои с поставками топлива. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как на Алтае справляются с дефицитом угля

- Это просто упущение муниципальных и региональных властей, - уверен президент. - При этом все руководители регионов мне заявили, что готовы к отопительному сезону. Если возникают проблемы, у нас для этого есть субсидии. Поэтому заявление муниципальных властей, что им чего-то не хватило - это отговорки. Они должны были, несмотря на подорожание угля обеспечить необходимые объемы для прохождения отопительного сезона. А то, что уголь подорожал, - это даже хорошо, ведь наши компании теперь хорошо зарабатывают на экспорте. Просто региональным и муниципальным властям надо было обговаривать с ними уровень ценообразования на внутреннем рынке.

Как уже писала "РГ", перебои с поставкой угля в Алтайском крае возникли в ноябре - начале декабря. Самая сложная ситуация была в Локтевском районе, где людям экстренно подвозили уголь, чтобы они не замерзли в своих домах.

В правительстве региона объяснили дефицит топлива ростом цен на мировом рынке, а также тем, что поставщики из Кемеровской области и Казахстана стали больше отправлять угля на экспорт. Из-за роста цен жители некоторых районов не смогли вовремя купить уголь для отопления частных домов. Были перебои и на малых котельных. К расследованию этой ситуации уже подключилось региональное следственное управление. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с перебоями в поставках угля в Алтайском крае на личный контроль.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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