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23.12.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

Прокуратура выявила коррупционные связи Ростехнадзора и шахт Кузбасса

Текст: Юлия Потапова

Проверки угледобывающих предприятий Кузбасса, проведенные прокуратурой после аварии на шахте "Листвяжная", выявили факты коррупционной связи между владельцами шахт и разрезов и представителями Ростехнадзора, а также Государственной трудовой инспекции.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Генпрокуратура возбудила 55 административных дел после проверки шахт в Кузбассе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, совершившего рабочую поездку в Алтайский край. По его словам, инспекторам и начальникам органов контроля, которые вошли в неформальные коррупционные отношения с владельцами шахт и разрезов, предоставлялись машины с водителями. Автомобили приобретали собственники шахт. На высокооплачиваемые работы в угольной отрасли устраивали родственников сотрудников инспекций.

Так, начальник районной госинспекции труда устроила на одно из предприятий своего родного брата, тот получал большую зарплату, и при проверках инспекция никаких нарушений не находила. А прокурорская проверка после трагедии на "Листвяжной" вскрыла массу нарушений, в том числе критического характера, которые могли повлечь жертвы. Демешин пояснил, что нарушения были выявлены на угольном предприятии недалеко от шахты "Листвяжная", расположенном на соседней территории.

Накануне замгенерального прокурора во время рабочей поездки в Кузбасс провел в Новокузнецке личный прием шахтеров и членов их семей. Поводом послужили многочисленные нарушения правил промышленной безопасности на добывающих предприятиях. В частности, в результате этих нарушений горняки травмировались, но полученные ими травмы оформлялись как полученные в быту.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах Борьба с коррупцией Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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