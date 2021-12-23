Зачем Омску экологический паспорт

Федеральные эксперты-экологи сформировали единую базу источников вредных выбросов в Омске и определили их максимальные квоты для предприятий города. В следующем году здесь начнут осуществлять углубленный мониторинг состояния атмосферы.

По данным минприроды РФ, за прошлый год выбросы омских предприятий снизились на 7,6 процента. Это лучший показатель в Сибири и третий в стране. По мнению специалистов, сыграла свою роль активность горожан, которые жалуются на повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе не только в местные органы контроля, но и в Москву. И предприятия уже не могут на это не реагировать.

- Омичи, пожалуй, самые активные в этом вопросе, - отмечает руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков. - При этом воздух в городе не грязный, а загрязненный. Однако здесь обширная промышленная зона с предприятиями разного профиля, выбросы которых смешиваются и становятся еще более ощутимыми для людей. Ситуацию усугубляют климатические особенности: в Омске часто возникает режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за безветрия вредные выбросы заводов, ТЭЦ и труб частного сектора, а также выхлопы машин не рассеиваются, а скапливаются в воздухе. По-этому проблему нужно решать комплексно, согласованными действиями. Например, обязывать предприятия при режиме неблагоприятных метеоусловий максимально снижать выбросы.

Недавно, после очередной проверки омских промышленных предприятий, на заседании экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области был представлен экологический паспорт, учитывающий все городские источники загрязнений и вредные вещества, содержащиеся в атмосфере Омска.

- Теперь важна синхронизация производственных программ заводов, в которых должно быть четко прописано, из какого источника и в какой период осуществляются выбросы. Предположим, два-три предприятия выбрасывают в атмосферу какие-то вещества. Когда это происходит по отдельности, вещества рассеиваются, и загрязнения никто не замечает. Но как только выбросы случились одновременно из трех источников - сразу совершенно другая концентрация и жалобы жителей. Важно проводить работу с руководством предприятий и избегать одно-временных выбросов, чтобы вещество успевало рассеиваться, а не садилось на город плотным облаком, - подчеркнул Максим Корольков.

Со следующего года в Омске будет проводиться углубленный экологический мониторинг. Операторы ситуационного центра в режиме онлайн зафиксируют всю поступающую информацию, в том числе данные автоматизированных постов Росгидрометцентра, а также сигнальных датчиков, сеть которых создают в городе. Так, на Омском нефтеперерабатывающем заводе установят более четырех тысяч приборов контроля.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году в целом по стране общий объем выбросов загрязняющих веществ сократился на

2,2 процента по сравнению с 2020-м - до 22,23 миллиона тонн. Это минимальный показатель за последнее десятилетие. Стационарные источники снизили выбросы на 344 тысячи тонн, а передвижные - на 164 тысячи. Позитивная экологическая динамика наблюдалась в девяти из двенадцати самых неблагополучных промышленных городов страны.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ:

- В этом году совокупный объем выбросов в двенадцати городах - участниках проекта "Чистый воздух" снижен более чем на пять процентов. Лучший результат - в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации предприятий показатель снижения составил свыше 25 процентов. Менее чем на один процент уменьшились выбросы в Братске, Красноярске и Омске, а в Норильске не зафиксировано никакой положительной динамики. В ходе реализации проекта "Чистый воздух" было определено 423 объекта-загрязнителя, но планы модернизации в Росприроднадзор представили только 65 процентов таких предприятий.