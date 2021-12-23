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23.12.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Путин: Программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Фото: Павел Гирин/РИА Новости Фото: Павел Гирин/РИА Новости
Фото: Павел Гирин/РИА Новости

Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Важное заявление было сделано при ответе на вопрос журналистки из Сыктывкара Дарьи Шучалиной, которая спросила о будущем программы.

- Мы должны вытащить людей из трущоб, - подчеркнул Владимир Путин и отвечая на вопрос о продолжении расселения заявил - Будет, программы готовятся.

Сейчас в программу по расселению попадают дома, признанные аварийными до 2017 года. Но в этом году в ряде регионов России, в том числе и в Коми, прошла масштабная инвентаризация жилого фонда, в ходе которой были выявлены аварийные дома.

В Коми, как правило, статус аварийных получают деревянные двух-трехэтажные дома.

Владимир Путин отметил, что при переселении граждан важно уточнить степень участия бюджетов разных уровней.

- Нужно смотреть на состояние региональных финансов. Будем настраивать этот механизм. Но и доходы региональных бюджетов существенно выросли. Будем исходить из реалий, - резюмировал президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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