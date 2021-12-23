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23.12.2021 18:04
Рубрика: Происшествия

В Петербурге осудили водителя, насмерть сбившего многодетную мать

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор молодому человеку, который в октябре прошлого года без прав, в состоянии наркотического опьянения на скорости под 100 километров в час насмерть сбил женщину, мать троих детей.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области
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Как сообщает прокуратура Петербурга, ближайшие шесть лет молодой человек, который на момент аварии едва справил совершеннолетие, проведет в колонии общего режима. Также он лишен права управлять автомобилем в течение двух лет.

Напомним, ДТП произошло на проспекте Большевиков. Молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2112 долгое время совершал опасные маневры. На перекрестке с улицей Тельмана он сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу и врезался в еще одну машину, где пострадали женщина и ребенок.

Водителя задержали сразу же. С октября прошлого года он находится под арестом. Примечательно, что когда ему избирали меру пресечения, он просил не заключать его под стражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, также с водителя взыскано 2,15 миллиона рублей в счет погашения морального и материального вреда семье погибшей женщины.

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