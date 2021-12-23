Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве двух приставов в Сочи

Обвинительное заключение по уголовному делу о посягательстве на жизнь судебных приставов и умышленном повреждении имущества утвердил заместитель Генпрокурора России Андрей Кикоть. Как сообщили в пресс-службе Главного управления надзорного ведомства по СКФО и ЮФО, дальше его будет рассматривать Краснодарский краевой суд.

Преступление произошло в Адлерском районе города-курорта 9 июня 2021 года. Тогда судебные приставы со спецтехникой приехали снести незаконное строение по решению суда. 60-летний обвиняемый несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья, от чего двое приставов скончались на месте.

- После этого он дважды выстрелил в привлеченный для производства сноса погрузчик, принадлежащий муниципальному унитарному предприятию г. Сочи "СтройПроектСервис", чем причинил ущерб в сумме свыше 150 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО.

Как сообщала "РГ", на прошлой неделе обвинения стрелку предъявил Следственный комитет. Там уточнили, что в результате психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчину признали вменяемым. Самострои, которые пытался защитить обвиняемый, снесли еще в июне.