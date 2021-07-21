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21.07.2021 15:55
Рубрика: Происшествия

В Сочи снесли самострои, из-за которых застрелили двух приставов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи снесли самострои, из-за которых местный житель убил двух судебных приставов.

В Москве за 2020 год снесли более двух тысяч самостроев

"Сегодня постройки снесли, - уточнили "РГ" в пресс-службе прокуратуры региона. - Сейчас идет уборка мусора".

Как ранее писала "РГ", 9 июня 2021 года 60-летний житель дома № 81/2 по улицы Просвещения расстрелял из своего охотничьего ружья двух судебных приставов - Альберта Агозяна и Андроника Мативосяна. Они погибли на месте.

Приставы приехали к хозяину жилья в сопровождении спецтехники, чтобы исполнить решение суда - снести магазин, который признали незаконной постройкой.

Напомним, в 2019 году представители администрации Сочи подали иск о признании 13 объектов незаконными, в 2020-м решением Адлерского районного суда исковое заявление удовлетворили, а в этом году Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Подозреваемый задержан, проводится следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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