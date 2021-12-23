Путин высказался о создании центра экзопротезирования в Волгограде

На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался о возможном создании центра создания экзопротезов в Волгограде. Вопрос от местной тележурналистки касался разработки экзоскелета, который уже дает ощутимые результаты и помогает людям, испытывающим проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

- Себестоимость их изобретения в разы ниже, чем у оборудования, закупаемого за границей. Если оно такое эффективное, я обязательно соответствующий сигнал в правительство подам. Посмотрим, как их поддержать ученых, - сказал Путин.

Что касается именно создания профильного центра, то, по словам президента, это не единственный возможный вариант. Ответственные структуры определят целесообразность этой или других мер поддержки отечественных разработчиков.

По информации пресс-службы Волгоградского государственного медицинского университета, в этом году лауреатами премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов стали три сотрудника, работавших в этом направлении. Это заведующий кафедрой оперативной хирургии Александр Воробьев за изобретение "ЭКЗАР-экзоскелет для абилитации и реабилитации инвалидов", специалисту по учебно-методической работе кафедры стоматологии Денис Дьяченко - за "Экзоскелет нижней челюсти" и старший научный сотрудник Волгоградского медицинского научного центра Федор Андрющенко - за "Экзоскелет эндохирурга".

Работа над созданием экзоскелетов началась в 2013 году. Усилия ученых изначально были направлены на помощь детям, страдающим дегенеративными нарушениями верхних конечностей. За эти годы устройство дорабатывалось и оказалось востребованным и для взрослых из разных городов России и зарубежья.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.