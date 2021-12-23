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23.12.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

В Сочи сильный снегопад парализовал движение на дорогах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ночь с 22 на 23 декабря наиболее сильные снегопады прошли в Лазаревском и Туапсинском районах, где в пик интенсивности осадков на нескольких участках федеральной дороги А-147 Джубга - Сочи наблюдались непродолжительные затруднения. Местами затруднено движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок, на нескольких маршрутах оно осуществляется не до конечных остановок.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Как уточнили в пресс-службе Упрдор "Черноморье" (Росавтодор), они в основном связаны с отсутствием у транспортных средств зимней резины. В уборке снега с проезжей части и противогололедной обработке на трассе А-147 в Туапсинском районе было задействовано девять комбинированных дорожных машин, израсходовано 35 кубических метров противогололедных материалов. Там обильный снегопад продолжался с 20.00 до 0.00. Толщина снежного покрова составила пять-семь сантиметров, на отдельных участках до девяти. Когда снег прекратился в 2.00, проезжая часть была очищена.

В Лазаревском районе обильный снег пошел в 21.00. В условиях отрицательной температуры и высокой интенсивности осадков за три часа сформировался снежный покров толщиной до четыре-шести сантиметров, на отдельных участках - до восьми.

Наиболее сильные осадки выпали на границе Сочи и Туапсинского района близ поста ГИБДД "Магри". Всего на федеральных трассах Сочи, включая Красную Поляну, и Туапсинского района в ночь с 22 на 23 декабря работало более 70 единиц спецтехники и 11 мобильных бригад дорожных рабочих. Сейчас обеспечен проезд на всех подведомственных Упрдор "Черноморье" федеральных дорогах Краснодарского края и Республики Адыгея.

По информации пресс-службы мэрии, сегодня ночью температура в Сочи опустилась до -10 градусов - такие значения зафиксированы в Красной Поляне. В Центральном, Хостинском и Лазаревском районах температура составила 2-4 градуса мороза.

- Серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи не зафиксировано, - говорится в сообщении. - Службы, ответственные за содержание дорог, работали в усиленном режиме. В Лазаревском районе было задействовано 14 единиц снегоуборочной техники. Техника работала на федеральных трассах, на краевых дорогах, ведущих в горные села и аулы, а также на муниципальных улицах. Только на дорогах муниципального значения на обработку от гололеда израсходовано 15 тонн смеси.

Напомним, в Сочи до 24 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

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