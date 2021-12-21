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21.12.2021 09:28
Рубрика: Общество

В горах Сочи за ночь выпало 20 мм снега

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

За минувшую ночь в горном кластере Сочи выпало много снега. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 миллиметров. Сейчас дорожники устраняют последствия снегопада.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, задействованы 24 единицы снегоуборочной техники. Движение транспорта, в том числе общественного, осуществляется в штатном режиме.

В Сочи в круглосуточном режиме продолжает работу городской оперативный штаб. Все службы работают в режиме повышенной готовности. ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам передвигаться в горном кластере исключительно на зимней резине и соблюдать правила дорожного движения.

В городе-курорте до 24 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается выпадение осадков, формирование смерчей над морем, опасное налипание снега на деревьях и проводах.

Во вторник горный курорт "Красная Поляна" снова стал принимать лыжников и сноубордистов. Напомним, накануне горнолыжные трассы и часть канатных дорог закрылись из-за сильной метели.

Напомним, в Сочи ожидается резкое похолодание до минус 10 градусов.

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