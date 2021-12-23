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23.12.2021 15:09
Рубрика: Власть

Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана

Текст: Роман Мерзляков

На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о материальной помощи из федерального бюджета для сохранения памятников, связанных со Сталинградской битвой, 80-летие победы в которой будут отмечать в феврале 2023 года.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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- У нас осуществляется эта поддержка. Я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Но я проверю. Если она недостаточна, если нужно что-то своевременно сделать к знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем, - пообещал Путин.

В Волгоградской области насчитывается около 600 мемориалов, памятных мест и воинских захоронений, связанных со Сталинградской битвой. В рамках региональной программы до конца будущего года отремонтируют 52 памятника в 22 сельских районах, Волгограде и Волжском. На подготовку проектно-сметной документации выделяют 32 миллиона рублей, а на саму реставрацию - 200 миллионов.

Обновление архитектурного ансамбля на Мамаевом кургане уже поэтапно идет. С марта 2019 по май 2020 года прошла реставрация главной фигуры "Родина-мать зовет!".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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