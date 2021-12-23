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23.12.2021 10:12
Рубрика: Общество

Фото: Талисманы Всемирных студенческих игр-2023 открыли на Урале каток

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева

В Екатеринбурге, на площадке, где в 2023 году перед церемонией открытия соберутся участники Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023, появился каток. В его официальном открытии приняли участие талисманы грядущих соревнований - девушка-блогер Хити, олень Ягги и соболенок Кедри.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Каток на "Екатеринбург Арена" заливают второй год подряд, но нынче любителей зимних развлечений на воздухе ждет кое-что новое. "Изменилась планировка катка: появились удобные дорожки для прогулок по льду, при этом сохранился спортивный корт с бортами", - рассказали организаторы.

Тут же можно купить перекус или горячего какао в предназначенных для этого зонах. На каток обещают пускать и гостей без QR-кода: для них устроят отдельную точку проката коньков.

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