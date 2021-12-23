Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением

Напомним, ученики 11 классов писали сочинение (или изложение) 1 декабря 2021 года.

- Успешно написали и получили "зачет" 97,2 процента участников, что примерно соответствует результатам прошлых лет, - рассказал Музаев. - Всего в основной срок работу написали почти 622 тысячи человек из всех регионов России. Исключение - Республика Калмыкия. Там сочинение перенесли из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

По словам Музаева, самым популярным направлением у одиннадцатиклассников в этом году стало "Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня". Его выбрала треть будущих выпускников. Примерно столько же решили порассуждать в рамках направления "Преступление и наказание - вечная тема".

В то же время 15,4 процента писавших сочинение выбрали тему "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина", 13,2 процента - "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", чуть больше 11 процентов - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека".

Анзор Музаев отметил: результаты сочинения также могут быть учтены при зачислении абитуриентов в вуз - в таком случае они будут действительны в течение четырех лет, следующих за годом написания. Важно: те, кто в этом году писал итоговое сочинение повторно (выпускники прошлых лет), в вузы смогут представить работу только текущего года.

Те, кто получил "незачет", не закончил работу по уважительным причинам или просто не пришел на сочинение, смогут написать его в дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.