"Алмаз-Антей" показал разработку электромобиля класса "Внедорожник"

Промышленный образец электромобиля класса "Внедорожник" представил концерн "Алмаз-Антей". Разработка петербургской "дочки" - компании "ГОЗ" - получила рабочее название E-NEVA.

Как сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей", промышленный образец электромобиля уже зарегистрирован в "Роспатенте". Кроме самого образца электрокара запатентованы еще 7 промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля.

В частности, компания запатентовала центральную консоль, мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов, интерьер передней и задней дверей, сиденья, светодиодные фары и фонари. В пресс-службе отметили, что E-NEVA разработана на базе беспилотной модульной электрической платформы. Разработка "оборонщиков" представляет собой современный кроссовер длиной 4,5 метра. Машина не уступает по характеристикам аналогам с двигателем внутреннего сгорания. Так, пробег автомобиля на одном заряде составит 463 км. Максимальная скорость кроссовера составляет 197 км/ч. В корпорации отметили, что дизайн автомобиля объединяет современные стилистические тенденции и классические формы внедорожника.

В пресс-службе рассказали, что в максимальной комплектации электромобиль будет оснащаться подключаемым передним приводом. E-NEVA сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.

Салон автомобиля имеет объем багажника 610 л. Он оснащен современной мультимедийной системой, которая включает в себя цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Кроме того, в машине есть системы помощи водителю и интеграция со смартфоном. Электрокроссовер будет оснащен одним из видов литий-ионного аккумулятора, который имеет емкость 88 кВт.ч, что составляет порядка 118 лошадиных сил. Машина также имеет систему рекуперации энергии. То есть при движении под уклон и при остановке система рекуперации возвращает кинетическую энергию обратно в аккумулятор, происходит его подзарядка. Это дает возможность машине проехать гораздо больший путь.

"Кроссовер - только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые возможно будет создать на единой платформе", - отметили в концерне. Также предусматривается создание городского электромобиля класса B+, легкого коммерческого электромобиля, а также гибридов с газовым или водородным экстендером. Применение комбинированных силовых установок, - например, газоэлектрической, - позволит существенно увеличить запас хода автомобиля.

В "Алмаз-Антее" подчеркнули, что регистрация промышленного образца стала очередным шагом в реализации проекта концерна по созданию линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии. Это электромобили, газомобили, водородомобили, которые создаются в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в выручке предприятий концерна.

"Алмаз-Антей" является одним из крупнейших интегрированных объединений российской "оборонки", на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.