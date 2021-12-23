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23.12.2021 06:45
Рубрика: В мире

США сняли ограничения на отправку помощи в голодающий Афганистан

Текст: Максим Макарычев
Соединенные Штаты ослабили ограничения на оказание гуманитарной помощи, поступающей в голодающий Афганистан, и поддержали резолюцию Совета безопасности ООН, освобождающую большую часть выделяемых этой стране средств от санкций.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Министерство финансов США последовало резолюции ООН, расширив определение "разрешенной гуманитарной помощи", включив в нее расходы на образование, в том числе выплаты заработной платы учителям, и разрешило более широкое использование средств американского бюджета, полученных гуманитарными организациями, работающими в Афганистане, сообщает Guardian.

Фото: Hector RETAMAL/ AFP
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Между тем, как отмечают наблюдатели, в Вашингтоне по-прежнему определяют вопрос о выделении помощи как средство оказания давления на правящий в Афганистане "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) с тем, чтобы талибы не ущемляли права женщин, включая их доступ к образованию. Гуманитарные группы заявили, что, стремясь оказать давление на талибов, Соединенные Штаты рискуют довести простых афганцев до голода. Агентства по оказанию помощи в течение нескольких месяцев жаловались на то, что продолжающиеся жесткие санкции Вашингтона в отношении лидеров и организаций "Талибана" блокируют оказание помощи Афганистану через обычные банковские каналы.

Поддержанная американцами резолюция ООН разъясняет, что помощь для удовлетворения гуманитарных потребностей афганцам не будет считаться деньгами, направляемыми талибам. Тщательная формулировка резолюции была предметом длительных переговоров в стенах ООН. Механизм ее реализации будет пересмотрен через год и будет включать жесткие требования к финансовой отчетности организаций. В резолюции отмечается, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных человеческих потребностей в Афганистане, не является нарушением режима санкций в отношении талибов. Кроме того, агентствам ООН по оказанию помощи "настоятельно рекомендуется прилагать разумные усилия для сведения к минимуму любых выгод, получаемых объектами санкций".

Пока неизвестно, как быстро деньги из Всемирного банка и трастового фонда ООН, выделенные для Афганистана, могут быть направлены в эту страну. Кроме того, США вряд ли разблокируют замороженные афганские активы на сумму до 9 миллиардов долларов, опасаясь, что талибы потратят их на свои нужды. Попытки таких стран, как Катар, убедить талибов ослабить запрет на работу женщин и посещение школ девочками, пока оказались безрезультатными.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

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