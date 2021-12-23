Стало известно, когда планируется закончить объединение ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России и фонд соцстраха должны закончить объединение к концу 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Примерная дата окончания процесса объединения ПФР и ФСС прозвучала на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством Голиковой.

"Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Впервые об идее объединить ПФР, ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования Татьяна Голикова заявила в 2018 году, когда еще была главой Счетной палаты РФ. По ее словам, слияние теоретически способно сэкономить больше четверти текущих расходов на содержание фондов.