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23.12.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Три главные ошибки прогрева салона автомобиля

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Зимой автовладельцы стараются всеми силами ускорить прогрев двигателя и салона. Оно и понятно: ждать на морозе, пока можно будет поехать, это так себе удовольствие.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Между тем, некоторые действия водителей не стимулируют правильный и равномерный прогрев машины, а наоборот замедляют процесс. Три основные ошибки перечислил эксперт "ЗР" Алексей Ревин.

Первая - это долго греть автомобиль на холостых оборотах. В холодную погоду некоторые моторы попросту не смогут прогреться до рабочей температуры. Особенно если это бензиновые двигатели с объемом до 1.4 литра и дизели. А если мотор будет холодным, то и теплый воздух в салон не набежит.

Правильно будет прогревать агрегат на небольшой нагрузке. Сначала постоять минут пять на парковке, а затем столько же проехать с минимальной скоростью. Не нужно разгоняться на полную с места.

Если машина оборудована АКПП или вариатором, можно включить режим D и нажать педаль тормоза. И так постоять какое-то время. Таким образом двигатель прогреется быстрее благодаря дополнительной нагрузке.

Вторая ошибка - это сразу же включать вентилятор на максимальную мощность. Так мотор будет греться гораздо дольше, поскольку все тепло сразу же отправляется в салон. Обдув лучше выключить поначалу. Либо направить теплый воздух на небольших оборотах вентилятора на лобовое стекло.

Третья ошибка - не включать режим рециркуляции воздуха. Его нужно активировать одновременно с вентилятором. Тогда печке будет легче работать, ведь ей придется нагревать воздух внутри салона, а не свежие порции холодного с улицы. Перед тем, как начать движение, режим рециркуляции нужно отключить, чтобы не запотели стекла.