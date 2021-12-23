Указ губернатора Ульяновской области от 23 декабря 2021 года № 122 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 2.1.1 подпункта 2.1:

в абзаце третьем слова "72 часа" заменить словами "48 часов", цифру "6" заменить цифрами "12";

абзац десятый дополнить вторым предложением следующего содержания: "Предусмотренное настоящим абзацем ограничение времени работы кинотеатров (кинозалов) не распространяется на их деятельность в период с 23.00 24 декабря 2021 года по 06.00 14 января 2022 года при условии наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесённой коронавирусной инфекции у 100 % работников, а также соблюдения требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа;";

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

"на оказание услуг детскими игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа;";

абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым;

б) абзац второй подпункта 2.2.1 подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

"Ограничение, предусмотренное настоящим подпунктом, не распространяется на услуги общественного питания, оказываемые в организациях общественного питания, осуществляющих торговлю дистанционным способом и обслуживание навынос, на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях гостиниц, хостелов и иных объектов размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в указанных объектах размещения, на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях организаций исключительно работникам данных организаций, а также на услуги общественного питания, оказываемые в период с 23.00 24 декабря 2021 года по 06.00 14 января 2022 года, при условии наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесённой коронавирусной инфекции у 100 % работников и соблюдения требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, требований и ограничений настоящего указа.";

2) в абзаце первом подпункта 5.8 пункта 5 цифру "6" заменить цифрами "12";

3) в абзаце первом подпункта 7.2.1 подпункта 7.2 пункта 7 цифру "6" заменить цифрами "12", слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

4) в пункте 9:

а) в абзаце втором подпункта 9.6 слова "15.00 с понедельника по пятницу" заменить цифрами "17.00";

б) дополнить новым подпунктом 9.8 следующего содержания:

"9.8. Осуществляющим деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров обеспечить:

1) наличие у 100 % работников, контактирующих с детьми, сертификата о вакцинации или справки о перенесённой новой коронавирусной инфекции;

2) ежедневное проведение перед открытием генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств;

3) ежедневную организацию "утреннего фильтра"' с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

4) использование масок обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня с заменой масок каждые 3 часа;

5) исключение фактов приёма пищи на рабочих местах и в раздевалках;

6) организацию мест обработки рук кожными антисептиками;

7) организацию и проведение регулярных гигиенических мероприятий, в том числе дезинфекционную обработку контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков), проветривание помещений каждые 2 часа, проведение обработки воздуха бактерицидными рециркуляторами;

8) наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств;

9) бесконтактную термометрию посетителей целью своевременного выявления людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

10) единовременное нахождение посетителей из расчёта 1 человек на 8 квадратных метров;

11) доступ совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, или справки о перенесённой новой коронавирусной инфекции, или теста ПЦР.";

в) подпункт 9.8 считать подпунктом 9.9.

2. Правительству Ульяновской области совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления:

1) обеспечить контроль за соблюдением организациями общественного питания, кинотеатрами (кинозалами), детскими игровыми комнатами (детскими игровыми центрами) правил и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Ульяновской области;

2) представить предложения по организации работы с 14 января 2022 года организаций общественного питания, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат (детских игровых центров).

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







