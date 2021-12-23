В Госдуме назвали главный сигнал Западу от Путина

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал, какой сигнал, по его мнению, подал Западу президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

"Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам, - заявил он в своем Telegram-канале. - Самый главный из них - именно НАТО должна дать гарантии безопасности России".

Парламентарий напомнил слова президента о том, что это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, страны альянса "стоят на пороге нашего дома" со своими вооружениями.

"И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия", - подчеркнул Слуцкий.

При этом глава комитета все же рассчитывает на конструктивный диалог со странами Запада - на успех переговоров, которые должны начаться в начале года в Женеве.

"Со своей стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США", - добавил он.

Ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, просчитывали ли в РФ вероятность войны и, вообще, к чему готовиться в этом плане россиянам. "Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. Однако "и с оглядкой, что долбанут", Россия, по его словам, жить не хочет. Он напомнил о заявлениях российской стороны, что "никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно".