В Госдуме назвали главный сигнал Западу от Путина

Новости

Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ 17:48
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции 17:40
На МКАД установят новые камеры с нейросетью 17:37
В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января 17:20
Минвостокразвития: Котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря 17:14
Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 18:23
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали главный сигнал Западу от Путина

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал, какой сигнал, по его мнению, подал Западу президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

"Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам, - заявил он в своем Telegram-канале. - Самый главный из них - именно НАТО должна дать гарантии безопасности России".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Италия могла бы стать посредником на переговорах Россия-НАТО

Парламентарий напомнил слова президента о том, что это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, страны альянса "стоят на пороге нашего дома" со своими вооружениями.

"И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия", - подчеркнул Слуцкий.

При этом глава комитета все же рассчитывает на конструктивный диалог со странами Запада - на успех переговоров, которые должны начаться в начале года в Женеве.

"Со своей стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США", - добавил он.

Ранее на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, просчитывали ли в РФ вероятность войны и, вообще, к чему готовиться в этом плане россиянам. "Конфликты - не наш выбор, мы этого не хотим", - подчеркнул глава государства. Однако "и с оглядкой, что долбанут", Россия, по его словам, жить не хочет. Он напомнил о заявлениях российской стороны, что "никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Международные организации НАТО

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими