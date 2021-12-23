В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов

Соблюдению требований системности и стабильности правового регулирования уделено основное внимание в проекте плана подготовки проектов законодательных актов на будущий год. Указ об этом в четверг подписан президентом Беларуси, передает пресс-служба главы государства.

Основными критериями при формировании плана, уточнили в администрации Александра Лукашенко, стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации.

В наступающем году планируется подготовить 28 проектов законов. В их числе есть и принципиально новые, включая "О Всебелорусском народном собрании", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии". Кроме того, в указ включены и проекты, направленные на системную актуализацию действующих законов. Также планом предусматривается подготовка концепции Кодекса о здравоохранении.

Согласно плану, информирует БЕЛТА, предполагается также подготовка пяти указов президента РБ, в том числе "О кибербезопасности".

Кроме того, в этот же день глава государства подписал указ ​"Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год". Судя по документу, в результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

Правда, повышение тарифов будет произведено в два этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 11,1 белорусских рубля (в эквиваленте на $3,92); а с 1 июня - на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 3,04 рубля (в эквиваленте на $1,08).

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей в республике будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий, сообщает БЕЛТА. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20 процентов их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 процентов - в сельской местности.