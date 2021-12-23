В мире
23.12.2021 11:05
Текст: Юрий Сизов

В Минске состоится финальное совещание по проекту Конституции

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Апофеозом трудоемкой работы над внесением изменений в основной закон Беларуси станет совещание, которое в четверг проводит Александр Лукашенко с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения Конституции. Об этом информирует Tеlegram-канал "Пул Первого", уточняя, что в ближайшее время документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Одобрен законопроект об изменении Конституции Беларуси

Как уже сообщал "СОЮЗ", работая над его подготовкой, конституционная комиссия поначалу внесла наработанные предложения, аккумулировав в том числе многочисленные инициативы граждан. Этот вариант взяла за основу рабочая группа, которая сосредоточила свою деятельность на ряде нерешенных принципиальных вопросов. В результате удалось выработать важнейшие конституционные нормы, констатировал президент, отметив, в частности, что закреплен статус Всебелорусского народного собрания, перераспределены полномочия между органами государственной власти, гарантирована стабильность государственного аппарата, сформулированы переходные положения.

Кстати, на предыдущей встрече, которая проходила в ноябре, глава государства пояснил, что во время работы над проектом Конституции мнения комиссии и рабочей группы не во всем совпадали. "Считаю, что это абсолютно нормально, - подчеркнул он. - Как говорили древние мыслители, в спорах рождается истина. И поэтому предложения конституционной комиссии получили свое развитие после соответствующей доработки".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»