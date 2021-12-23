В ПФР рассказали,как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом напоминают в отделении Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты.

А если их будет не хватать, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов, уточнила агентству "Прайм" заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию.

В свою очередь заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил "Российской газете", что в 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.

Ранее общеустановленных возрастных критериев пенсию получат те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, а также лица некоторых социально-значимых профессий, например, педагоги и врачи, водители, спасатели и др. Также досрочно выходят на пенсию граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, многодетные матери.