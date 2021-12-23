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23.12.2021 18:06
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили слова Путина о социальной ориентированности бюджета

Текст: Дмитрий Гончарук
Регионы получили все инструменты для того, чтобы повысить инвестиционную активность. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, комментируя "Российской газете" пресс-конференцию Владимира Путина.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

"Президент, отвечая на вопросы, отметил, что принятый на 2022-2024 годы федеральный бюджет является социально-ориентированным, и, одновременно, направлен на развитие страны. Действительно, бюджет предусматривает очень существенные объемы социальной поддержки граждан и региональных бюджетов в по-прежнему крайне сложной ситуации с пандемией и ее последствиями", - сказал Артамонов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции

Сенатор отметил, что федеральным органам и регионам даны мощные инструменты для развития и повышения инвестиционной активности. Среди них - льготные бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов и реструктуризация и продление сроков бюджетных кредитов до 2029 года, субсидии и другие меры стимулирование производителей промышленной, транспортной, агропромышленной продукции, научных исследований, интеллектуальных систем.

"Теперь - дело за самими регионами, насколько успешно они смогут воспользоваться этими инструментами, на которые выделены немалые бюджетные средства, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - И в этой связи мы очень ценим усилия регионов, которые уже самостоятельно и успешно реализуют программы своего развития, формируя так свои бюджеты одновременно с федеральным бюджетом".

Глава комитета СФ напомнил, что среди таких механизмов эффективного стимулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности - прямая поддержка, микрозаймы, налоговые каникулы, льготы предпринимателям, индустриальным паркам, резидентам ТОСЭР. Кроме того, существуют варианты оптимизации расходов, противодействуют теневому сектору, "серым зарплатам", создаются условия для самозанятых.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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