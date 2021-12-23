В Совфеде оценили слова Путина о социальной ориентированности бюджета

"Президент, отвечая на вопросы, отметил, что принятый на 2022-2024 годы федеральный бюджет является социально-ориентированным, и, одновременно, направлен на развитие страны. Действительно, бюджет предусматривает очень существенные объемы социальной поддержки граждан и региональных бюджетов в по-прежнему крайне сложной ситуации с пандемией и ее последствиями", - сказал Артамонов.

Сенатор отметил, что федеральным органам и регионам даны мощные инструменты для развития и повышения инвестиционной активности. Среди них - льготные бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов и реструктуризация и продление сроков бюджетных кредитов до 2029 года, субсидии и другие меры стимулирование производителей промышленной, транспортной, агропромышленной продукции, научных исследований, интеллектуальных систем.

"Теперь - дело за самими регионами, насколько успешно они смогут воспользоваться этими инструментами, на которые выделены немалые бюджетные средства, - подчеркнул Анатолий Артамонов. - И в этой связи мы очень ценим усилия регионов, которые уже самостоятельно и успешно реализуют программы своего развития, формируя так свои бюджеты одновременно с федеральным бюджетом".

Глава комитета СФ напомнил, что среди таких механизмов эффективного стимулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности - прямая поддержка, микрозаймы, налоговые каникулы, льготы предпринимателям, индустриальным паркам, резидентам ТОСЭР. Кроме того, существуют варианты оптимизации расходов, противодействуют теневому сектору, "серым зарплатам", создаются условия для самозанятых.