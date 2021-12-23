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23.12.2021 15:19
Рубрика: Экономика

Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано"

Текст: Анастасия Селиванова

Правительство РФ и "Роснано" по-разному оценивают ситуацию в компании в денежном отношении, но ясно, что есть большой объем госгарантий, предоставленных компании кабмином, и "Роснано" следует решать его со своими кредиторами.

СМИ: "Роснано" хочет признать кредитные договоры с банками недействительными

Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в свое время был одним из инициаторов создания компании и понимает, что коллеги шли непроторенным путем, часть проектов не удалось реализовать, "вложения были рискованные", поэтому правительство и пошло на предоставление гарантий.

"Надо чтобы компания поработала со своими кредиторами, с банками", - призвал Владимир Путин, подчеркнув, что "госгарантии существуют и они должны исполнятся", а сама компания должна "работать в рынке". "Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась", - сказал президент.

Помимо банковских обязательств, совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 67 миллиардов рублей. Все выпуски классических облигаций более чем на 30 миллиардов рублей обеспечены госгарантией. На фоне больших долгов компания в ноябре объявила о переговорах с держателями бумаг о реструктуризации. Трем банка-кредиторами "Роснано" направило досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров с госгарантиями.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Госкорпорации Роснано Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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