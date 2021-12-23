Встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, вероятно, пройдет после Пасхи

- Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать, - сказал он РИА Новости​​​.

Что касается места встречи, то в качестве такового рассматривается "третья страна".

- Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране, - сказал митрополит Иларион, отметив при этом, что патриарх Кирилл не планирует для встречи с папой визит в Ватикан.

При этом он также выразил сомнение в том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск проведут свою вторую встречу в Гаване, где уже состоялась их первая встреча.

"Не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой встречи предстоятелей Церквей в Гаване​​​.

Встреча не планируется и на съездах представителей мировых религий, которые намечаются в России и Казахстане.

Что касается тем общения глав Церквей, то, по словам митрополита Илариона, они не планируют обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для того, чтобы снять доктринальные противоречия между православными и католиками.

Главный вопрос, который они будут обсуждать на встрече, по словам митрополита Илариона, заключается в том, как христианам выживать во все более агрессивном к ним мире.

- Главный вопрос: как христианам выживать в мире, который становится все более агрессивным по отношению к ним в целом ряде регионов​​​. Не только на Ближнем Востоке, где в последние годы в некоторых странах происходило массовое вытеснение христиан из мест своего обитания, и не только в ряде стран Африки, где христиане подвергаются преследованиям и гонениям. Но и в Европе, где участились случаи нападения на храмы, осквернения святынь, - сказал он.

Также, по его словам, могут быть затронуты темы миротворчества, снижения политического напряжения между Западом и Россией, отстаивания традиционных христианских ценностей в Европе и мире, мировых тенденций отхода от традиционных представлений о двух полах и браке, новых биотехнологий, внедрения искусственного интеллекта, пандемии, QR-кодов и опасений установления тотального контроля над гражданами, миграционных потоков и кризисов, экопроблем, будущего христианства и человечества в целом.

- Содержательную сторону встречи еще предстоит проработать, и мы уже начали обсуждать ее с кардиналом Кохом, - подчеркнул он.

Напомним, что митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.