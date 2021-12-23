Вышел трейлер новогодней серии "Вампиров средней полосы" с Галкиным

Опубликован трейлер и новые подробности о предстоящем новогоднем выпуске сериала "Вампиры средней полосы". В съемках эпизода принял участие телеведущий и юморист Максим Галкин.

Как сообщает видеосервис START, который и покажет специальную серию, съемки с Галкиным проходили в подмосковной деревне Грязь, где вместе с Аллой Пугачевой проживает артист. Их также дом оказался в кадре "Вампиров".

Известно, что Максим Галкин сыграл роль эстрадной звезды Максимилиана, который предстает перед главными героями в мехах, драгоценностях и кружеве. Шоураннер сериала Алексей Акимов завил, что придумал такой образ, в котором Максим может быть и собой, и персонажем одновременно.

Сам Галкин сказал, что является большим фанатом "Вампиров средней полосы".

- Сериал очень талантливо сделан, он совмещает в себе много замечательных качеств: это и в жанре, и приключенческая история, при этом с иронией. Но эта ирония не превращается в фарс, в клоунаду, а оставляет возможность сопереживать героям, - рассказал он.

Создатели отметили, что серия станет приквелом к вышедшему ранее первому сезону. Действие разворачивается под Новый год, после обращения вампира Женька (Глеб Калюжный).

- Праздничный настрой самого молодого члена смоленской семьи растопит сердца даже тех, кто несколько веков не обращал внимание на смену цифр в календаре, - сообщается в описании.

В ролях - Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Зоя Мансурова, Екатерина Кузнецова.

Выход серии запланирован на 29 декабря.