АвтоВАЗ решил работать в выходные

АвтоВАЗ имеет достаточное количество компонентов, чтобы организовать выпуск автомобилей в дополнительные смены в выходные дни.

В субботу и воскресенье будут выпускаться автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero). По предварительной информации, 25 декабря производство будет действовать 12 часов, 26 декабря - десять.

Сборка внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend дополнительного организована только в субботний день, её длительность - 8 часов.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", при таком графике в декабре тольяттинский завод выпустит дополнительно более 1,2 тысячи автомобилей. Однако корректнее будет сказать, что дополнительные смены в выходные позволяют АвтоВАЗу догнать годовой производственный план.

Производство Lada Granta впервые за долгое время отработало всю неделю без простоев. Относительно выпуска Lada Vesta в Ижевске информации нет.