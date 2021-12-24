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24.12.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ решил работать в выходные

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ имеет достаточное количество компонентов, чтобы организовать выпуск автомобилей в дополнительные смены в выходные дни.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В субботу и воскресенье будут выпускаться автомобили на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero). По предварительной информации, 25 декабря производство будет действовать 12 часов, 26 декабря - десять.

Сборка внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend дополнительного организована только в субботний день, её длительность - 8 часов.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", при таком графике в декабре тольяттинский завод выпустит дополнительно более 1,2 тысячи автомобилей. Однако корректнее будет сказать, что дополнительные смены в выходные позволяют АвтоВАЗу догнать годовой производственный план.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Производство Lada Granta впервые за долгое время отработало всю неделю без простоев. Относительно выпуска Lada Vesta в Ижевске информации нет.

#Lada