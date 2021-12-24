Британцы одобрили критику Запада со стороны Путина

Читатели британской газеты Daily Mail положительно отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который во время пресс-конференции раскритиковал действия стран Запада в отношении ситуации на Украине.

Пользователи призвали НАТО отказаться от продвижения на восток, а также выразили предположение, что жители некоторых областей Украины хотели бы присоединиться к России.

"Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то по логике Запада их стоит разделить и позволить воссоединиться с Россией", - написал один из читателей газеты.

Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Отвечая на вопросы, президент уделил внимание отношениям России и Запада, а также ситуации на Украине.