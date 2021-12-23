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23.12.2021 19:17
Рубрика: Власть

Пресс-конференция Путина. Главное

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции подвел итоги года, остановился на международных делах и проблеме коронавируса. "РГ" собрала главное, о чем говорил президент, отвечая на вопросы в течение почти четырех часов.

О пандемии:

- Путин надеется, что в РФ в первом-втором квартале 2022 года будет достигнут коллективный иммунитет к коронавирусу в 80%.

- Нет необходимости вводить меры преследования за отказ от вакцинации против коронавируса. Бороться необходимо с подделкой прививочных сертификатов.

- Работу губернаторов по регулированию ситуации с пандемии президент оценил в целом как ответственную.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции

О решении внутренних проблем:

- Путин поддержал предложение о создании инфраструктуры для земельных участков многодетных семей.

- Пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.

- Будет подготовлена программа по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда в России: "Людей надо срочно забирать из трущоб".

- Авиаперевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут существовать при запуске высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) - они станут просто бессмысленными.

На международной арене:

- Путин не исключил подготовки Киевом новой военной операции против Донбасса.

- Запад, нарушив свои обещания, вынуждает Россию требовать гарантии своей безопасности.

- При этом президент увидел готовность Вашингтона к дискуссии с Россией о гарантиях безопасности. Он надеется, что январские переговоры РФ-США на эту тему позволят двигаться вперед.

- Причину рекордного роста цен в Европе следует искать в Киеве.

- О бойкоте рядом государств, включая США, Олимпиады в Пекине: "Это решение неприемлемое и ошибочное".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года

Другое:

- Размывание понятий "мужчина" и "женщина" противоречит здравому смыслу. Новая этика, навязываемая на Западе, - "мракобесие"

- Путин не согласен с теми, кто называет свободой творчества произведения, оскорбляющие других людей, и считает, что существующий за рубежом дефицит культуры общения не следует переносить на российскую почву.

- Президент обещал, что будет проведено полноценное и добросовестное расследование пыток и изнасилования заключенных в Иркутской области.

- Необходимо "перевернуть страницу" в вопросе о возбуждении уголовного дела о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

- Путину не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии.

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