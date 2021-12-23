Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году

Индексация пенсий в следующем году запланирована на уровне ниже инфляции, но правительство сделает все для того, чтобы компенсировать эту разницу между индексацией и фактической инфляцией. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

"Да, полностью согласен, мы не должны об этом забывать, - сказал президент, отвечая на вопрос о повышении пенсий на уровень фактической инфляции. - Правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет".

Повышение должно коснуться также дохода силовиков, от которого зависят военные пенсии, и самих пенсий в силовом блоке, заявил Путин.

Сейчас законодательством предусмотрен рост страховых пенсий россиян с 1 января 2022 года на 5,9%, при этом уровень годовой инфляции превышает 8%. Таким образом, реальный рост пенсий без дополнительных изменений может оказаться отрицательным. В связи с этим Минтруд уже готовит дополнительные предложения по индексации пенсий, так как закон гарантирует, что такие выплаты должны быть не ниже уровня инфляции.

Что касается военных пенсий, то там используется расчет по формуле, в которую включено денежное довольствие силовиков. Так, в следующем году доля довольствия, которую учтут при расчете, составит 74%, а не 100%. При этом само довольствие проиндексируют на 4%, следует из последних поправок в законодательство.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.