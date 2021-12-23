Путин рассказал, что ему не хватает личного общения

На фоне ограничений в связи с пандемией президенту РФ Владимиру Путину не хватает личного общения с близкими, друзьями и коллегами - об этом рассказал сам глава государства, отвечая на финальный вопрос на ежегодной пресс-конференции.

Журналистка спросила, испытывает ли президент дефицит личного общения, а также впечатлений на фоне ограничений. "Вы говорили, что со своими подчиненными общаетесь сейчас в формате расстояния три метра", - напомнила она.

"Разница в три метра не играет существенной роли, - прокомментировал Путин. - Мы с вами сейчас на большей дистанции находимся и свободно разговариваем друг с другом"".

Онлайн-общение тоже налажено, продолжил президент. "Но общения с близкими, друзьями, с коллегами, с которыми нужно встретиться, рядом посидеть… Этого, конечно, не хватает, - признал он. - Я думаю, как и любому другому человеку".

Журналистка продолжила вопрос: удается ли российскому лидеру заниматься спортом, смотреть кино и сериалы, следить за популярными блогерами?

"За работой блогеров не удается следить. И я уже давно ни за кем не слежу - с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", - пошутил Путин.

Что касается досуга, то его у президента "практически не бывает". "А спортом я занимаюсь, - сообщил глава государства, - потому что это я считаю своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа".

Завершая пресс-конференцию, он поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал всего самого хорошего.

"РГ" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.