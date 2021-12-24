ЦБ предложил в 2022 году ограничить выдачу высокорискованных потребкредитов

Банк России планирует установить с 1 июля 2022 года макропруденциальные лимиты по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций. На первом этапе предлагается ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% или установить на срок более пяти лет лимит в размере 25% от выдач за квартал. Для микрозаймов для закредитованных заемщиков предлагается ввести лимит в размере 35% от новых выдач, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В ЦБ уточнили, что по мере адаптации рынка к новым условиям макропруденциальные лимиты могут быть дополнительно сокращены.

При этом регулятор подчеркивает, что установление таких лимитов будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о взятии ссуды.

Ранее ЦБ зафиксировал замедление темпов роста потребкредитования. В октябре 2021 года этот показатель составил 1,4% против 1,7% в сентябре. Отмечается, что тренд, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление действия введенных ранее макронадбавок.