Цена на газ в Европе в пятницу упала на 25%

Стоимость газа в Европе снизилась на четверть по сравнению с закрытием прошлой сессии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена на январские фьючерсы в ходе торгов опустилась до 1162,6 доллара за тысячу кубометров. Вчера расчетная цена голубого топлива на бирже составляла почти 1550 долларов.

Двумя днями ранее биржевая цена газа в Европе превысила рекордную отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров.

Такой сильный скачок биржевых цен в Европе произошел впервые с начала октября, когда цены достигали 1969 долларов. На этот раз рост связан с приходом холодов в Европу, падением выработки электроэнергии ветрогенерацией и переходе работы газопровода "Ямал - Европа" в режим реверса на фоне отсутствия заявок потребителей.