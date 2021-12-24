Депутат предложил продавать алкоголь за пределами населенных пунктов

К действующим ограничениям по продаже алкоголя предлагают добавить новое - не торговать спиртным в границах городов и сел. С такой инициативой выступил член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия").

Идею он связал с тем, что фактором риска для демографии остается потребление спиртного. А ведь в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что вопрос народосбережения - тема геополитического значения.

Необходимо взять на вооружение успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, пояснил Хамзаев в комментарии РИА Новости.

Это, по его оценке, поможет предотвратить рост смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также не допустить сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.

Он привел данные, согласно которым доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом.