Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть в день

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что в день рекомендуется съедать не более 4-5 мандаринов. Эксперт также напомнила о пользе и опасности этих фруктов.

По ее словам, мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. Содержащаяся в них клетчатка помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет, передает РИА Новости. Цапкина также отметила, что в комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. "Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний", - сообщила собеседник агентства.

При этом диетолог обратила внимание, что мандарины содержат большое количество фруктозы, а ее потребление рекомендовано на уровне 40 граммов в день. Превышение этой нормы может спровоцировать проблемы с печенью. Кроме того, злоупотребление мандаринами грозит аллергической реакцией. С осторожностью следует употреблять эти фрукты и людям, страдающим гастритом, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка.

В ноябре "РГ" сообщала, что в Абхазии начался "золотой" сезон. Так в республике называют время сбора мандаринов. Специалисты отметили, что прошлый год выдался особенно урожайным - из Абхазии в Россию вывезли более 50 тысяч тонн мандаринов, а в этом году ожидается около 30 тысяч.