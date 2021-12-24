Эксперты обнаружили связь между сладкими напитками и развитием деменции

Основным фактором в ухудшении работы мозга по-прежнему остается возраст. Однако медиками была обнаружена настораживающая связь между питанием и развитием деменции. Авторы научной статьи, опубликованной в медицинском рецензируемом журнале Stroke, полагают, что искусственно подслащенные напитки могут увеличивать риски болезни Альцгеймера, которая сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и нарушением поведения.

Отмечается, что искусственно подслащенными напитками в данном случае считаются любые низкокалорийные или диетические напитки, которые содержат искусственные подсластители. Исследователи проанализировали данные пациентов, которым было предложено заполнить опросник, ответив на вопросы об употреблении тех или иных продуктов питания и напитков в течение года. Участники заполняли опросник трижды - в период с 1991 по 1995 год, с 1995 по 1998 год и с 1998 по 2001 год. В предложенном списке было указано три вида безалкогольных напитков, содержащих сахар, четыре вида фруктовых соков, один вид негазированного фруктового напитка, содержащего сахар, и три вида безалкогольных напитков, содержащих искусственные подсластители.

На основании полученных данных медики рассчитали общее количество сладких напитков, употреблявшихся ежедневно, а также количество употреблявшихся сладких безалкогольных напитков и безалкогольных напитков, содержащих искусственные подсластители.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 2888 человек на предмет развития инсульта и данные 1484 человек - на предмет развития деменции. Выяснилось, что 97 участников перенесли инсульт, а у 81 человека развилась деменция. При этом оказалось, что у людей, которые ежедневно выпивали не менее одного искусственно подслащенного напитка, вероятность развития ишемического инсульта и болезни Альцгеймера была выше в три раза.

"Эта выявленная связь особого удивления не вызывает. То, что полезно для сердца, зачастую полезно и для мозга, и более высокое количество употребляемых искусственно подслащенных напитков связано с повышенным риском развития инфаркта, инсульта или возникновения других серьезных проблем с сердечнососудистой системой", - цитирует сообщение ИноСМИ.

Для того, чтобы снизить риски развития деменции, а также возникновение таких серьезных заболеваний, как инсульт и инфаркт, эксперты советуют соблюдать здоровую сбалансированную диету, в частности, ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей, отказаться от курения, свести к минимуму употребление алкоголя, а также давать своему организму регулярную физическую нагрузку.

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