Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.12.2021 17:37
Рубрика: Нефть и газ

Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба считает, что Россия сейчас проходит пик цен на дизтопливо. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году

"Это всегда ситуация сезонная. Поэтому ожидаем снижения цен", - заявил чиновник во время пресс-конференции, отметив, что ФАС не видит признаков нарушения антимонопольного законодательства.

При этом глава ФАС добавил, что на рынке наблюдается "недостаточность объемов производства".

На этой неделе биржевые цены на дизельное топливо обновили очередные максимумы - 64,7 тысячи рублей за тонну. Рост составил 3,4%.