Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба считает, что Россия сейчас проходит пик цен на дизтопливо. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

"Это всегда ситуация сезонная. Поэтому ожидаем снижения цен", - заявил чиновник во время пресс-конференции, отметив, что ФАС не видит признаков нарушения антимонопольного законодательства.

При этом глава ФАС добавил, что на рынке наблюдается "недостаточность объемов производства".

На этой неделе биржевые цены на дизельное топливо обновили очередные максимумы - 64,7 тысячи рублей за тонну. Рост составил 3,4%.