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24.12.2021 23:39
Рубрика: В мире

Глава Пакистана поддержал Путина о недопустимости оскорбления чужой религии

Пакистанский премьер Имран Хан высказался в поддержку заявление российского президента Владимира Путина назвавшего недопустимым оскорбления чувств верующих, включая и карикатуры на пророка Мухаммеда.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка (мир ему и благословение) не является "выражением свободы", - передает ТАСС комментарий Имран Хана на официальном аккаунте.

Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, то оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" - это не свобода творчества. Карикатуры на пророка он назвал нарушением свободы на вероисповедание и нарушением "святых чувств людей, которые исповедуют ислам".

В мире Ближний Восток Пакистан Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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