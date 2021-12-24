Глава Пакистана поддержал Путина о недопустимости оскорбления чужой религии

Пакистанский премьер Имран Хан высказался в поддержку заявление российского президента Владимира Путина назвавшего недопустимым оскорбления чувств верующих, включая и карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Я приветствую заявление президента Путина, которое подтверждает мое послание о том, что оскорбление нашего Святого Пророка (мир ему и благословение) не является "выражением свободы", - передает ТАСС комментарий Имран Хана на официальном аккаунте.

Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, то оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" - это не свобода творчества. Карикатуры на пророка он назвал нарушением свободы на вероисповедание и нарушением "святых чувств людей, которые исповедуют ислам".