Новости

Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам 19:07
На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси 18:40
Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко 18:36
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 18:29
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России 18:12
В Москве начнутся скачки атмосферного давления 18:01
Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе 17:56
Глава "Автодора" рассказал, как будут работать дорожники 1 и 2 января 17:46
Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо 17:37
Москва встала в 9-балльных пробках 17:33
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60% 17:24
Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года 17:23
ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году 16:56
Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска 16:50
Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации 16:45
В Ярославле открылся корпоративный университет для малого и среднего бизнеса 16:35
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию 16:31
В Москве усилили патрулирование парков и лесов 16:30
Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата 16:24
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось 16:21
Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты 16:18
Подавший сигнал тревоги самолет из Краснодара приземлился в Пулково 16:18
Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца 16:12
В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 17:56
Рубрика: Общество

Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе

Текст: Нина Егоршева
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшилась в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Путин попросил кабмин держать вопросы здравоохранения на особом контроле

"Индикация на тепловой карте портала Стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах", передает слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер добавила, что в отличие от стран Европы, России пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. "Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета в России вырос до 60,4%. Таким образом за неделю он вырос с 58,2% до 60,4%. Отмечается, что в целом эпидситуация улучшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Татарстан, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и городе Москве.

В регионах Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры ЦФО УрФО ПФО ЮФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объявил начало научного десятилетия
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось
Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год