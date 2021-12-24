Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе

За неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшилась в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Индикация на тепловой карте портала Стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах", передает слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер добавила, что в отличие от стран Европы, России пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. "Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета в России вырос до 60,4%. Таким образом за неделю он вырос с 58,2% до 60,4%. Отмечается, что в целом эпидситуация улучшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Татарстан, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и городе Москве.