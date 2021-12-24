Мясников назвал напитки, опасные во время простуды

Спиртные напитки могут ухудшить состояние пациентов с вирусными инфекциями, например с ОРВИ. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит", - отметил он.

Ранее Мясников предостерег от ограничений в питании во время болезни, посоветовав есть все, что хочется. При этом, по его словам, стоит воздержаться от больших доз витамина С, поскольку, вопреки расхожему мнению, это вещество не ускоряет выздоровление.

Во время болезни врач посоветовал пить куриный бульон, богатый магнием и цинком. На пользу также пойдут теплые напитки - морс из клюквы, чай с медом и другие.