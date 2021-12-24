МИД: ООН должна привлечь США к ответственности за захват дипсобственности РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен привлечь американские власти к ответственности в связи с захватом российской дипломатической собственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"От господина Гутерриша требуется, чтобы он как гарант соглашения 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против Соединенных Штатов Америки", - заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД добавила, что Вашингтон препятствует работе нескольких делегаций в ООН. Ранее российские власти сообщали о том, что дипломаты испытывают сложности с получением американских виз, которые необходимы для работы с ООН.