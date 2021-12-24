Многодетные семьи смогут запросить выплату по ипотеке через госуслуги

Минфин сообщил об упрощении порядка получения господдержки на погашение ипотеки для многодетных семей. В ведомстве уточнили, что уже с января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты на погашение ипотеки через госуслуги.

"С января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки через единый портал государственных и муниципальных услуг. Минфин России подготовил такое постановление, оно подписано правительством РФ", - передает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что до сих пор для получения такой выплаты гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в кредитную организацию, где была оформлена ипотека. Кредитор направлял запрос в ДОМ.РФ, который является оператором программы. После проверки заявки банка и комплекта документов средства на погашение ипотеки направлялись в кредитную организацию для последующей выплаты гражданину.

В Минфине пояснили, что теперь процесс получения господдержки будет ускорен. Направить электронное заявление и сканы необходимых для выплаты документов непосредственно в ДОМ.РФ многодетные родители смогут в любое время через личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, многодетные семьи с ипотечными кредитами могут получить от государства сумму до 450 тысяч рублей или в размере остатка кредита, если он меньше этой суммы. Претендовать на эту сумму можно, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2022 годах. За два года действия этой меры поддержки финансовую помощь в погашении ипотеки получили 227 тысяч многодетных семей. Им перечислено более 100 млрд рублей. Около 11,5 тысяч семей смогли благодаря этой выплате полностью погасить кредит.