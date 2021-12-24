Названы соусы, о которых лучше забыть при "плохом" холестерине

Близятся праздники, когда, как правило, не хочется думать про ограничения в питании. Однако диетологи предупреждают, что людям с высоким холестерином не стоит забывать, что употребление некоторых популярных соусов и заправок может привести ухудшению течения заболевания, пишет Daily Express.

Отмечается, что самыми вредными соусами в плане их влияния на уровень холестерина являются майонез, соусы Тартар, Барбекю и Терияки. В первую очередь речь идет о покупных соусах из магазина. Такие продукты содержат огромное количество калорий, сахара, соли и других добавок. Не менее вредным назван и соевый соус, в котором содержится очень много соли - примерно 2,75 грамма на столовую ложку. Это почти половина от рекомендуемой дневной нормы соли, которая равна 6 граммам. Тогда как чрезмерное употребление соли со временем приводит к повышению кровяного давления, поэтому рекомендуется отмерять нужное количество соуса с помощью ложки, а не наливать его прямо из бутылочки.

Подчеркивается, что соблюдение диеты - это одно из главных условий для контроля над уровнем холестерина. И одним из самых важных моментов является отказ от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Издание ссылается на организацию Mayo Clinic, которая предупреждает, что насыщенные жиры, которые содержатся прежде всего в красном мясе и молочных продуктах полноценной жирности, приводят к повышению уровня холестерина. "По данным этой организации, уменьшение объема употребления продуктов в высоким содержанием насыщенных жиров может снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, то есть так называемый "плохой" холестерин", - цитирует сообщение Иносми.

Ранее врач назвала продукт на новогоднем столе, частое употребление которого может увеличивать риск развития рака желудка. Речь идет о копченой колбасе, в которой ней содержится большое количество нитрозодиметиламина. В целом не слишком полезными для желудочно-кишечного тракта считаются почти все копчености и переработанное мясо.