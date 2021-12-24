Песков не исключил положительного вклада ряда стран НАТО в отношения РФ с альянсом

Ряд стран НАТО могли бы внести позитивный вклад в нормализацию отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом, в процесс по гарантиям безопасности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе представителей СМИ слова главы МИД Турции о том, что страна не может оставаться в стороне от ситуации России с Украиной и нужно дипломатическое решение, а также отвечая на вопрос об оценке роли Турции в урегулировании сложностей между Москвой и Киевом, Песков подчеркнул: "Сложности есть не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Америкой и Москвой и НАТО, Турция - страна НАТО". "И в том числе и с Турцией американцы будут консультироваться, это же союзник США", - сказал он.

На вопрос о том, возможна ли позитивная роль Анкары в этом процессе или ей лучше не вмешиваться, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что страны НАТО занимают разные позиции: есть крайне недружественные позиции, а есть те, кто последовательно проводит линию на продолжение диалога и решение проблем дипломатическим путем и склонны учитывать реальные озабоченности России. Вот такие страны могут внести позитивный вклад в этот процесс, заключил он.