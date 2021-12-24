Песков оценил сообщения о якобы больной журналистке на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все журналисты, участвующие в пресс-конференции главы государства, проходили жесткую проверку, поэтому он сомневается, что журналистка из Кургана смогла бы пройти на мероприятие с температурой.

"Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там достаточно жесткая проверка", - сказал Песков, комментируя заявления Курганской журналистки Анны Шишминцевой, которая написала в одной из соцсетей, что ее пустили на пресс-конференцию главы государства с ПЦР-тестом с неверной датой и повышенной температурой.

Позже в Instagram она опубликовала новые сториз, в которых сообщила, что здорова, а "температура может подняться при волнении и недосыпе", что собственно с ней и произошло. "Со мной все в порядке, я здорова, более того, я на работе. И у меня есть все справки антиковидные. Потому что войти в "Манеж" без этих справок было просто невозможно", - заверила она.