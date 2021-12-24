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Рубрика: Власть

Песков прокомментировал возможность новой встречи президентов России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По словам Пескова, это будет зависеть от российско-американских переговоров в Женеве.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Отвечая на вопрос о том, что может стать итогом этих переговоров и может ли это быть новая встреча президентов России и США, Песков отметил, что это будет зависеть от того, что российские переговорщики услышат от американских партнеров, передает РИА Новости. Он также отметил, что в Женеве будут обсуждаться российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее Песков оценил вероятность контактов Владимира Путина и Джо Байдена до конца этого года. Он отметил, что при необходимости президенты могут оперативно выйти на связь. Вопрос о проведении видеоконференции согласовывается достаточно быстро. "Пока четких договоренностей нет", - отметил пресс-секретарь.

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