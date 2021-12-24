Путин объявил начало научного десятилетия

"Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения", - сказал Владимир Путин.

Он уверен, что решение поддержат все политические и общественные силы. "И, конечно, рассчитываю на заинтересованное участие в этой работе наших регионов. Прежде всего, прошу вас помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе, на базе вузов, а также оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов", - подчеркнул он.

Ключевым результатом тематического года президент назвал качественно новый уровень научного просвещения. "Интерес общества к науке, ее истории, современным достижениям без преувеличения огромный, колоссальный", - оценил он.