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Путин объявил начало научного десятилетия

24.12.2021 / 16:03
Год науки и технологий должен продолжиться научным десятилетием, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Глава государства призвал региональных лидеров помочь создать центры научного волонтерства и развивать научно-популярный туризм. Например, поездки на космодром Восточный для студентов и школьников.

"Думаю, будет правильным, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения", - сказал Владимир Путин.

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Он уверен, что решение поддержат все политические и общественные силы. "И, конечно, рассчитываю на заинтересованное участие в этой работе наших регионов. Прежде всего, прошу вас помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе, на базе вузов, а также оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов", - подчеркнул он.

Ключевым результатом тематического года президент назвал качественно новый уровень научного просвещения. "Интерес общества к науке, ее истории, современным достижениям без преувеличения огромный, колоссальный", - оценил он.

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Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Видеотрансляция: Путин проводит заседание Госсовета и Совета по науке и образованию

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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