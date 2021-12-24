Петр Бирюков: Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности

По данным комплекса городского хозяйства, сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения Москвы. Об этом они написали в Telegram-канале комплекса.

"Аварийных ситуаций и нарушения тепло- и электроснабжения потребителей не допущено", - сообщает Telegram-канал.

Отметим, что следующая напасть, которая грозит городу - это сильный снегопад. Метель, порывы ветра до 17 м/с, снегопад сохранятся и днем 25 декабря. Всего за сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 см. А затем снова вернутся морозы. Так, 28 и 29 декабря столбики термометров опустятся до -17...-20 градусов.