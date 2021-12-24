В Центральной России замедлился рост цен на продукты

Во что обходится трехразовое питание обычным жителям страны, выясняли в декабре маркетологи в рамках проекта "Котлета с пюрешкой". По их расчетам, готовить стандартные домашние блюда в городах Центральной России можно примерно на 350 рублей на человека в сутки.

Напомним, исследователи из сети "Полстеры.рф" каждый квартал фиксируют в розничных магазинах цены на три десятка товаров. Каждый раз выбираются одни и те же виды продуктов (например, яйца, хлеб, майонез, свиной фарш, апельсины) - самые дешевые, в минимальной фасовке. С таким расчетом, чтобы по определенному меню можно было приготовить еду на один день для одного человека. Рацион составляли диетологи: завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина; обед - овощной салат, борщ, свиная котлета с пюре, чай и хлеб; ужин - оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

В декабрьской волне проекта участвовало 40 крупных городов. Самый дешевый набор продуктов нашелся в Твери. На всю "Пюрешку" здесь достаточно 300 рублей. По сравнению с октябрьскими замерами сумма почти не изменилась. На десятом месте - Воронеж (329 рублей), ниже расположились Липецк (339), Калуга (357) и Ярославль (362 рубля). В Москве "Пюрешка" укладывается в 368 рублей. За квартал стоимость условного рациона во всех этих городах поднялась на шесть процентов. В среднем по стране - на 14.

В абсолютном большинстве городов - участников проекта на "Пюрешку" уйдет более 80 процентов от величины прожиточного минимума по региону. В Центральной России из общего ряда выбивается лишь Тверь (75 процентов) и Москва (около половины). Липчанам же, к примеру, придется потратить на еду 96 процентов своего прожиточного минимума. Ну или питаться не так сытно, как предлагают авторы "Пюрешки".

Если сравнить стоимость рациона со средней зарплатой по регионам, то выйдет, что на продукты уйдет примерно четверть дохода. В Москве - десятая часть.

За год "Пюрешка" в ЦФО подорожала на 20 процентов. Основной вклад в это внесли овощи. Например, капуста сейчас стоит в 2,8 раза больше, чем в конце 2020-го. Почти на 70 процентов подорожал картофель, на 40 - морковь и свекла. Зимой цены на овощи уже не удивляют потребителей так, как в июне, но динамика впечатляющая. Помидоры и огурцы, правда, прибавили в цене незначительно.

За год "Пюрешка" подорожала на 20 процентов. Основной вклад в это внесли овощи

Яйца, макароны и филе курицы подорожали в среднем на 20 процентов. Без существенных изменений остались цены на кофе и томатную пасту. А на черный и белый хлеб, апельсины, подсолнечное масло и яблоки - даже немного снизились, отметили авторы исследования.

В случае с подсолнечным маслом свою роль сыграли ограничения, введенные правительством РФ. Аналогичные меры принимались для того, чтобы приостановить рост цен на сахар. Напомним, в 2020-м они выросли на 64 процента. В этом году, по наблюдениям экспертов, сахар подорожал на 10 процентов, до 49 рублей за килограмм. С учетом хорошего урожая сладких корней следовало бы ожидать, что в ближайшем будущем цены даже снизятся. Раньше такие колебания уже случались, они вполне рыночные, отмечают аналитики. Однако, по их словам, на цены будут влиять и другие факторы.

Прямая речь

Татьяна Козлова, аналитик группы компаний SRG:

- Большое значение имеют инфляционные ожидания (если все продовольствие дорожает, то почему сахар должен оставаться в стороне), постоянный рост курса доллара и экспортного потенциала сахара-сырца, а также лобби Союза сахаропроизводителей и нагнетание ценовой обстановки. В России складывается очень интересная ситуация с сырьем и продукцией, завязанными на мировые цены. Если мировые цены падают, в РФ цена в рознице стоит на месте. Как только мировые цены начинают расти, наши тут же взлетают...