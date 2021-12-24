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24.12.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным

Текст: Сергей Бабкин

Мужчина, устроивший массовую аварию на ТТК на западе Москвы, оказался психически больным. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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В ходе проверки выяснилось, что у 34-летнего водителя - действующие права до 2027 года. При этом еще в 2009 году он был поставлен на учет в психоневрологический диспансер с диагнозом, при котором нельзя управлять автомобилем.

Прокурор Западного округа направил в суд иск о прекращении действия водительского удостоверения. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 21 декабря на внешней стороне ТТК водитель минивэна протаранил 19 попутных машин перед въездом в Кутузовский тоннель. В разговоре с полицией он вел себя агрессивно, что и вызвало подозрения в психической неустойчивости мужчины.

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