Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным

Мужчина, устроивший массовую аварию на ТТК на западе Москвы, оказался психически больным. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что у 34-летнего водителя - действующие права до 2027 года. При этом еще в 2009 году он был поставлен на учет в психоневрологический диспансер с диагнозом, при котором нельзя управлять автомобилем.

Прокурор Западного округа направил в суд иск о прекращении действия водительского удостоверения. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 21 декабря на внешней стороне ТТК водитель минивэна протаранил 19 попутных машин перед въездом в Кутузовский тоннель. В разговоре с полицией он вел себя агрессивно, что и вызвало подозрения в психической неустойчивости мужчины.